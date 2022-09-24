Частичная мобилизация в России: кому положена отсрочка, кого призовут на службу, что делать при ошибочном вызове | 360°

Власть 24 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber «Бронь» от частичной мобилизации предложили давать не всем айтишникам Глава СПЧ Фадеев призвал давать «бронь» от призыва не всем IT-специалистам Glenn Carstens-Peters / Unsplash.com

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Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации не следует распространять на всех IT-специалистов, заявил председатель СПЧ России Валерий Фадеев. Он напомнил, что айтишники работают в разных сферах, поэтому «бронь» необходимо предоставлять лишь самым необходимым сотрудникам.

Глава СПЧ отметил, что в числе прочего айтишники разрабатывают игры и «принимают ставки в букмекерских конторах».

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«„Бронь“ должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности», — рассказал Фадеев.

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В рамках частичной мобилизации некоторых россиян призвали ошибочно. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что этих людей вернут домой. По мнению главы республики, призванным необходимо выплатить по 200 тысяч рублей, а также предоставить ряд льгот. Среди них — отмена платы за посещение детских садов, а также обеспечение бесплатным питанием школьников.

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