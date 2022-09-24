Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка, куда обращаться | 360°

Власть 24 сентября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Глава Якутии пообещал вернуть ошибочно мобилизованных домой Глава Якутии Николаев пообещал вернуть мобилизованных по ошибке РИА «Новости»

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Мобилизованных по ошибке жителей Якутии вернут домой, заявил глава республики Айсен Николаев. Он поручил провести дополнительную работу для предотвращения подобных случаев.

По словам Николаева, с 21 сентября в Якутии идет работа по исполнению президентского указа, касающегося частичной мобилизации в стране.

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«К сожалению, есть случаи ошибок при мобилизации, и призываются те, кто не должен призываться по указу президента. К примеру, выявлены случаи, когда были мобилизованы многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — подчеркнул глава республики.

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Николаев поручил местному правительству установить меры социальной поддержки для мобилизованных и членов их семей. Призванным жителям Якутии следует выплатить по 200 тысяч рублей, заявил он, а их детям обеспечить бесплатное питание в школах в период мобилизации. В эти же сроки глава республики призвал выдавать бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, а также освободить таких родителей от оплаты за посещение детских садов.

Никакие оправдания не смоют позор тех, кто уклоняется от частичной мобилизации, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал таких россиян людьми «второго сорта».

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