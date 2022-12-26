Власть 26 декабря 2022, 03:52 Глава «Росатома» предложил Финляндии строить АЭС за свои деньги Глава «Росатома» Лихачев предложил Финляндии строить АЭС «Ханхикиви-1» за свои деньги Pxhere

Читать 360tv в

Финляндия, разорвав контракт с Россией на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», пусть теперь возводит ее на свои средства, а деньги «Росатома» вернет. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

Как напомнил Лихачев, в декабре Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным разрыв договора со стороны проектной компании Fennovoima на сооружение в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1». Теперь «Росатом» имеет право потребовать возмещение убытков.

Реклама

Лихачев отметил, что финский заказчик принял «абсолютно политически мотивированное решение».

Реклама

«Собственно, они это и не скрывали. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», — сказал гендиректор «Росатома».

Госкорпорация, как рассказал Лихачев, также приняла сразу несколько мер для повышения надежности Запорожской АЭС. Сейчас специалисты «Росатома» работают над обеспечением устойчивого состояния станции, а также занимаются теплоснабжением как самой ЗАЭС, так и Энергодара.