Путин отправил главу Минздрава в регионы с тяжелой ситуацией с ковидом

Президент России поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с особенно сложной эпидемической ситуацией. Они должны будут помочь местным медикам в борьбе с пандемией. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», — приводит РИА «Новости» слова главы кремлевской пресс-службы.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в сентябре. Руководство регионов начало вводить новые ковидные ограничения, среди которых QR-коды о прививке от коронавируса для походов в общественные места и обязательная вакцинация некоторых категорий работников.

На прошлой неделе российский лидер подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он принял такое решение, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2. С начала осени медики постоянно фиксируют рекордные цифры по заболеваемости и смертности.