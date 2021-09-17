Ксения Шойгу родила дочь

Дочь главы Министерства обороны РФ Ксения Шойгу родила девочку. Отец ребенка — спортивный блогер Алексей Столяров. О радостном событии родители сообщили в Instagram.

Шойгу показала фото из родильной палаты.

«Девочка! Счастливы!» — написала она.

Столяров также опубликовал в Instаgrаm снимок вместе с Шойгу, а в своей публикации признался ей в любви, добавив, что она и другие девушки «просто великие».

Для Ксении Шойгу это первый ребенок. Однако у Сергея Шойгу уже есть два внука. Их родила его старшая дочь Юлия.

Известно, что Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились во время одного из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности на «Гонке героев». В мае 2021 года стало известно, что пара намерена пожениться. О том, что у влюбленных будет ребенок, широкая публика узнала в июне. Тогда молодые люди признались, что ждут девочку.

Ксения Шойгу является президентом Федерации триатлона России, а Алексей Столяров — чемпион России по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта, тренер и спортивный блогер.