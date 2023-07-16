Власть 16 июля 2023, 17:55 Глава Кубани сообщил о восстановлении всех соцобъектов в Туапсинском районе Глава Кубани Кондратьев заявил о восстановлении соцобъектов Туапсинского района после ЧП Пресс-служба губернатора Краснодарского края

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В Туапсинском районе, пострадавшем после подтоплений из-за сильных ливней, восстановили все социальные объекты, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в кратчайшие сроки необходимо ликвидировать последствия стихии, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В правительстве напомнили, что в результате стихии пострадали 13 населенных пунктов. Сильнее всего — поселки Новомихайловский и Тюменский. Вода подтопила около 650 придомовых территорий и зашла более чем в 290 домов.

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«Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы — люди ждут помощи», — подчеркнул губернатор.

Ливни не прекращались в Туапсинском районе несколько дней. Из-за этого из берегов вышла река Нечепсуха — ее потоки смыли пешеходный мост в районе села Подхрептовое. Момент обрушения попал на видео — многотонную конструкцию унесло за считаные секунды. В это время на мосту никого не было.