Частичная мобилизация в России: кому вручат повестки в военкомат, кого не призовут на службу | 360°

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Кадыров назвал уклонистов от мобилизации людьми «второго сорта»

Глава Чечни Кадыров назвал уклонистов от мобилизации трусами и предателями

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к уклонистам от частичной мобилизации в России. Он назвал таких россиян трусами, предателями и людьми «второго сорта».

По словам Кадырова, уклонисты могут придумывать себе разные оправдания, но все равно при этом останутся трусами, предателями и людьми «второго сорта».

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«Когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город», — подчеркнул глава Чечни. Он добавил, что никакие оправдания не смоют позор тех, кто уклоняется от призыва по мобилизации.

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Подлежащими призыву назвали россиян с категориями здоровья «А», «Б» и «В», рассказали специалисты сервиса «Объясняем.рф». Если кто-то посчитает, что его вызвали в военкомат, следует обратиться в прокуратуру, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. По его словам, надзорное ведомство запросит основания для вызова конкретного человека.

Рамзан Кадыров

Частичная мобилизация в РФ

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