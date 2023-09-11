Власть 11 сентября 2023, 08:54 Глава ФТС счел беспределом запрет россиянам ввозить шампуни и смартфоны в ЕС Глава ФТС Давыдов: запрет ввозить шампуни из России в ЕС — полный беспредел Pxhere

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Введение таких ограничительных мер для россиян, как ввоз в Евросоюз смартфонов, шампуней, — это полный беспредел. Россия пока никак не может повлиять на подобные запреты ЕС. Такое заявление сделал врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в кулуарах ВЭФ, написал РБК.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел, то что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны», — сказал он.

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По его словам, европейские страны заморозили таможенное сотрудничество с РФ. Поэтому Россия может высказывать только непонимание и сожаление из-за того, как Евросоюз на своей территории

Российская сторона, как уточнил глава ФТС, не может своими силами таможни никак на это повлиять. Давыдов добавил, что Россия «подобный беспредел творить не будет».

«Мы цивилизованные люди в отличие от них», — заметил он.

Ранее Еврокомиссия заявила, что граждане России не смогут больше въезжать в ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях. Также россиянам запретили ввозить такие личные вещи, как смартфоны, ноутбуки, шампуни, зубные пасты.