Мир 10 сентября 2023, 08:29 Россиянам запретили ввозить в ЕС личные автомобили и смартфоны РБК: россиянам запретили ввозить в страны ЕС личные автомобили и смартфоны Unsplash

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Еврокомиссия подтвердила запрет на въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России пассажирских автомобилях. Об этом сообщил РБК со ссылкой на разъяснения ЕК.

В Еврокомиссии указали, что раз транспортное средство подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и «происходит или вывозится из России», то не имеет значения и то, используется оно в частных целях или в коммерческих.

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Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие ТС, используемые для перевозки менее 10 человек, уточнило издание.

Кроме того, под риском находятся и такие личные вещи как смартфоны, ноутбуки и драгоценности.

Летом некоторые россияне, приезжавшие на своих личных автомобилях в Германию, столкнулись с арестами своих машин на таможне.

В июле РБК сообщал, что таможня этой страны подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии с регламентом, которые определяет эмбарго в отношении РФ. И под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.