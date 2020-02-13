Глава фракции «Слуга народа» извинился за предложение «подать воду в Крым»

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия принес извинения за свои слова о том, что Киев должен возобновить подачу воды в Крым, и тогда у него будет преимущество в переговорах по Донбассу.

В своем Facebook он опубликовал сообщение: «Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной.

Депутат сообщил, что вопрос ведущего был сформулирован так, как будто других вариантов решения вопроса не существует. Арахамия подчеркнул, что это его личная позиция и внутри франкции вопрос поставок воды Киева в обмен на уступки в переговорах никогда не обсуждался.

Глава фракции также отметил, что такие вопросы невозможно обсудить на ток-шоу.

Ранее Давид Арахамия предложил новую сделку с Россией. Киев возобновляет подачу воды в Крым, а Москва идет на уступки в переговорах по Донбассу.