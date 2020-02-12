Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил новую сделку с Россией. Киев возобновляет подачу воды в Крым, а Москва идет на уступки в переговорах по Донбассу. В Госдуме уже ответили на это.

«Если дадим воду в Крым, то у нас будет преимущество в переговорах по Донбассу. Это моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом…» — заявил он в эфире телеканала «Прямой».

В ответ на это Россия, по его словам, должна отойти со «своими вооруженными формированиями к Ростову», а Украина установит контроль на границе. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что РФ не пойдет на политические уступки из-за воды.

«Сегодня днепровская вода перестала быть мощнейшим фактором шантажа российского Крыма. Да, без сомнения, Крым нуждается в улучшении водоснабжения, но это не та ситуация, когда ради подачи воды российская власть пойдет на политические уступки», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Арахамия запрыгнул в последний вагон, который отцепился от поезда. Бальбек добавил, что такие предложения Москва не готова была рассматривать даже в 2014 году.

Российский депутат отметил, что если Украина хочет договориться о поставках воды из Днепропетровска в Северокрымский канал, то Россия подумает об этом. Причем речь пойдет о настоящей сделке за деньги, а не о политических уступках.

Ранее власти Крыма подсчитали, что питьевой воды для снабжения Симферополя осталось на 90-100 дней. Глава администрации города Елена Проценко говорила, что Симферополь будет подавать воду по графику из-за ее нехватки в водохранилищах, но позже премьер республики Юрий Гоцанюк опроверг ее слова. До 2014 года Крым в основном получал воду от Украины. Ее использовали для сельскохозяйственных целей.

Киев регулярно просит передать ему контроль над украино-российской границей до проведения выборов в Донбассе. Москва не раз напоминала, что по Минским соглашениям сначала в регионе должны пройти выборы, а потом будет решаться вопрос о границе.