Глава Архангельска ушел в отставку

Мэр Архангельска Игорь Годзиш сообщил своим подписчиками во «ВКонтакте», что с понедельника больше не является главой города. Он также поблагодарил всех неравнодушных за помощь в развитии населенного пункта.

«С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования „Город Архангельск“, подав заявление об отставке по собственному желанию. <…> Желаю успеха всем, кто будет работать в интересах Архангельска!» — написал Годзиш на своей странице.

Кроме того, экс-глава выразил благодарность своим подписчикам, которые не ленились и заостряли внимание на важных проблемах. Годзиш сообщил, что благодаря совместной работе областного правительства и администрации местные жители смогли увидеть «бум социальной стройки».

По данным РИА «Новости», уже во вторник пройдет внеочередное заседание архангельской городской думы. На нем депутаты выберут нового мэра. На этот пост претендуют советник главы города Дмитрий Морев и министр транспорта региона Сергей Роднев.

В начале октября стало известно, что глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку. Его место временно занимает Сергей Меликов.