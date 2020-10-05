Глава Дагестана ушел в отставку

Владимир Путин сменил главу Дагестана. Вместо Владимира Васильева временно управляющим регионом назначили Сергея Меликова.

«Постановляю <…> назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, который подписал Путин.

Ушедший с поста Васильев станет советником президента России. Сам экс-глава Дагестана отметил, что в республике в последние годы снизился уровень воровства, а люди стали больше доверять федеральным структурам.

Нынешний врио главы Дагестана Сергей Меликов известен как член Совета Федерации от Ставропольского края.

Владимир Васильев начал работу в Дагестане в октябре 2017 года. В сентябре 2018 года его кандидатура была официально утверждена Госсоветом республики.