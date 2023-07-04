Власть 04 июля 2023, 08:47 Гладков снял замгубернатора Белгородской области с поста Глава Белгородской области Гладков снял своего зама Полежаева с должности Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

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Заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отстранен от работы. Такое заявление сделал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева», — написал он.

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Гладков объяснил, что причиной стало систематическое невыполнение замгубернатора своих обязанностей. В частности, речь шла о некачественной работе по восстановлению домов в Новой Таволжанке и Шебекине.

Белгородская область в последние месяцы регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Практически каждый день их беспилотники атакуют населенные пункты региона. Накануне Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны — БПЛА сбили в селе Борки. Зачастую после таких случаев повреждения получают дома местных жителей.