Происшествия 03 июля 2023, 16:22 Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: в селе Борки система ПВО сбила беспилотник РИА «Новости»

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В Белгородской области снова сработала система противовоздушной обороны. В селе Борки сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», — написал он.

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Глава Белгородской области уточнил, что в данный момент оперативные службы выясняют последствия происшествия на земле. Накануне в регионе также сработала система ПВО. В небе над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа.

По данным Telegram-канал Shot, украинские боевики совершили массированную атаку на некоторые населенные пункты области. ВСУ начали обстреливать регион еще вечером в воскресенье, 2 июля. Националисты выпустили две мины по пункту пропуска «Шебекино» и еще пять — по пункту пропуска «Нехотеевка».

Как сообщил Гладков, под обстрел украинской армии попало также село Кукуевка Валуйского городского округа. В результате атаки осколками снарядов выбило окна. Повреждения получили фасады и кровли двух частных домов.