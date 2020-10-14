ФСБ задержала главу отдела ГИБДД Нижнего Тагила

Именно Чернов мог поспособствовать освобождению сына вице-спикера местной гордумы Владимира Базилевича, которого ранее задержали за пьяную езду.

Нарушителя отпустили, потому что Чернов сделал звонок экипажу ДПС, который занимался задержанием Базилевича. По предварительным данным, начальник отдела ГИБДД отдал соответствующий приказ. Чернов возглавляет горавтоинспекцию уже пять лет.

Владимир Базилевич в 2018 году был отправлен на два года в колонию-поселение, также его лишили водительских прав на три года. Сын вице‐председателя гордумы Нижнего Тагила в нетрезвом состоянии сел за руль, в результате погиб находящийся в салоне авто пассажир.