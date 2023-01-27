Власть 27 января 2023, 04:49 Германию попросили пояснить позицию в конфликте на Украине Представитель МИД России Захарова: послу нужно прояснить статус ФРГ в конфликте на Украине YouTube

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Противоречащие друг другу высказывания главы МИД ФРГ и самого ведомства необходимо объяснить, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат опубликовала пост в Telegram-канале, где попросила посла Германии прояснить позицию немецкого внешнеполитического ведомства относительно статуса страны в конфликте на Украине.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — потребовала Захарова.

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Министерство иностранных дел Германии прокомментировало слова главы ведомства Анналены Бербок, которая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января заявила, что страны Европы «ведут войну против России». В МИД ФРГ заявили, что «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине».