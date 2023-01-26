Эксклюзив 26 января 2023, 17:33 «Мы воюем против России». Диалог с Западом исчерпал себя Публицист Новоселов: России стоит говорить с Западом с позиции силы Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила на Парламентской ассамблее Совета Европы. Она призвала увеличить объемы военной помощи Украине и обратилась к другим европейским странам с требованием нарастить поставки артиллерии, боеприпасов и всего остального. Свою речь глава ведомства завершила словами «Мы воюем с Россией, а не друг с другом». Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» объяснил, почему с Западом пора говорить с позиции силы.

Далее — прямая речь.

Фактически глава немецкой дипломатии публично признала: ФРГ считает себя находящейся в состоянии войны с Россией. Более того, весь Евросоюз находится в состоянии войны с Россией. Это не просто частное мнение, а заявление официального лица при исполнении обязанностей.

Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, европейские политики не в первый раз говорят, что «ведут войну с Россией», вместо того чтобы способствовать установлению мира на Украине.

Заявление главы германского МИД полностью соответствует действиям Запада по эскалации украинского конфликта. Это была не оговорка, не ошибка. Возможно, это была фигура речи, однако украинский конфликт Запад видит именно как свою войну с Россией, которая ведется руками украинцев.

Россия знает это, Россия громко говорит об этом, старается привлечь внимание мирового сообщества. Россия ведет дипломатическую игру, Россия борется против западных держав в экономической войне.

Запад наращивает свое участие в конфликте медленно, шаг за шагом. Их власти действуют крайне осторожно, пытаясь избежать вспышек общественного недовольства или даже революций. Им с трудом удается убедить население смириться с высокой стоимостью энергоресурсов. Количество протестов в Европе в 2022 году побило все рекорды в новейшей истории.

Так что, может быть, России стоит говорить с этими странами с позиции силы? Возможно, пришло время для более жесткой дипломатии? Москва пытается действовать мягко и избегает эскалации. Она не хочет войны, но наши западные противники придерживаются другого мнения, считая нежелание эскалации не стремлением к миру, а признаком слабости.

Стоит ли России и дальше обхаживать западные страны, о чем-то с ними говорить? Непохоже, чтобы они были готовы говорить с ней или слушать.

Они открыто отправляют на Украину тяжелое вооружение, которое будет использоваться на российской земле для убийства российских граждан. О чем здесь разговаривать?

Конечно, европейцев подталкивают США, и история с «Леопардами» это показывает. Однако всему есть предел. Может быть, России стоит просто потребовать от европейских стран незамедлительно прекратить все военные поставки на Украину и любое военное сотрудничество с киевским режимом?

Может, России стоит официально потребовать от Германии объяснения слов главы МИД? Или хотя бы выслать из Москвы немецкого посла?

Спустя 80 лет немецкие танки снова окажутся на русской земле, немецкие власти говорят, что Германия воюет с Россией. Может быть, пора расставить все по полочкам?