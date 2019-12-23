Генсеку НАТО порекомендовали пройти медкомиссию на адекватность перед встречей с Путиным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выказал готовность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Военный эксперт, главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко устроил среди своих подписчиков в Twitter опрос: «Какой совет вы бы дали генсеку НАТО перед его встречей с Путиным?». С результатами ознакомился «Царьград».
Одна часть комментаторов была настроена достаточно агрессивно: «Никаких советов. Пусть продолжает в том же духе и в итоге расшибет себе лоб». Другие отшутились: «Пройти медкомиссию у врачей на адекватность». Третьи посчитали, что эта встреча не принесет каких-то результатов и будет простой тратой времени. Нашлись и такие, кто вспомнил фразу кота Леопольда из старого мультфильма и призвал «жить дружно».