Генсеку НАТО порекомендовали пройти медкомиссию на адекватность перед встречей с Путиным

Одна часть комментаторов была настроена достаточно агрессивно: «Никаких советов. Пусть продолжает в том же духе и в итоге расшибет себе лоб». Другие отшутились: «Пройти медкомиссию у врачей на адекватность». Третьи посчитали, что эта встреча не принесет каких-то результатов и будет простой тратой времени. Нашлись и такие, кто вспомнил фразу кота Леопольда из старого мультфильма и призвал «жить дружно».