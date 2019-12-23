Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с Путиным

Отношения между НАТО и Москвой можно обсудить на личной встрече президента России Владимира Путина и главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Последний готов к таким переговорам.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал в интервью агентству DPA, указав на важность «управления» взаимодействием РФ и НАТО, даже если улучшения в обозримом будущем не произойдет.

Тем не менее генеральный секретарь альянса подчеркнул, что при подходящих «рамочных условиях» не отказался бы от переговоров с Путиным.

«Я встретился бы с президентом Путиным», — сказал он, напомнив о важности совместных переговоров при сложностях в отношениях.

Столтенберг подчеркнул, что Россия была и останется «нашим крупнейшим соседом».

Ранее в российском Генштабе предположили, что НАТО готовится к полномасштабной войне с РФ. С мнением профессиональных военных согласился и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москву беспокоит продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры Североатлантического альянса в сторону российских границ.