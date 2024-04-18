Власть 18 апреля 2024, 00:11 Генпрокурор России встретился с председателем Верховного народного суда Кубы Генпрокурор РФ Краснов встретился с председателем Верховного народного суда Кубы

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Во время поездки по Латинской Америке генеральный прокурор России Игор Краснов встретился с председателем Верховного народного суда Республики Куба Рубеном Румихио Ферро. Краснов отметил высокий уровень российско-кубинского сотрудничества в правовой сфере.

Российский генпрокурор отметил, что в стране сложилась устойчивая судебно-следственная практика по таким категориям преступлений как терроризм, экстремизм, отмывание нелегальных доходов и незаконный оборот наркотиков. Краснов заявил, что Россия готова поделиться с Кубой своим опытом.

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Он также отметил, что приветствует обмен мнениями по взаимно актуальным вопросам и предложил организовать такой диалог в рамках проведения Университетом прокуратуры совместных научных исследований по правовым вопросам.

«Твердо убежден, что наша общая конечная цель — защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. Ведь как точно выразился Фидель Кастро, „кто не способен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя“», — подчеркнул Краснов.

Ранее Краснов встретился с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой. Глава российского надзорного ведомства отметил, что одной из главных задач видит совместное противодействие терроризму и вовлечению в него молодежи.