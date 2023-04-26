Власть

26 апреля 2023, 18:17

Генпрокурор России Краснов выступил с докладом в Совфеде

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с докладом в Совете Федерации

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в среду выступил с докладом в Совете Федерации о состоянии правопорядка и законности в 2022 году, а также проделанной работе по их укреплению. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Генеральная прокуратура Российской Федерации

Краснов в ходе выступления заявил, что  в 2022 году многонациональный народ России уже не впервые в истории показал способность отвечать на вызовы, посягающие на само существование страны и ее суверенитет.

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«В этот период было важно не только обеспечить надлежащую обороноспособность страны и общественную безопасность, но и не допустить снижения законности, соблюдения гарантированных гражданам прав и свобод и уровня правовой защищенности населения», — сказал генеральный прокурор.

Ранее сообщалось, что Краснов во время выступления в Совфеде указал на повышение рисков совершения терактов в России, писал RT.

Генпрокуратура РФ

Совет Федерации РФ

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