Власть 26 апреля 2023, 18:17 Генпрокурор России Краснов выступил с докладом в Совфеде Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с докладом в Совете Федерации

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в среду выступил с докладом в Совете Федерации о состоянии правопорядка и законности в 2022 году, а также проделанной работе по их укреплению. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации

Краснов в ходе выступления заявил, что в 2022 году многонациональный народ России уже не впервые в истории показал способность отвечать на вызовы, посягающие на само существование страны и ее суверенитет.

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«В этот период было важно не только обеспечить надлежащую обороноспособность страны и общественную безопасность, но и не допустить снижения законности, соблюдения гарантированных гражданам прав и свобод и уровня правовой защищенности населения», — сказал генеральный прокурор.

Ранее сообщалось, что Краснов во время выступления в Совфеде указал на повышение рисков совершения терактов в России, писал RT.