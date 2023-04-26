Общество 26 апреля 2023, 14:44 Генпрокуратура указала на рост рисков терактов в России Генпрокурор Краснов сообщил о росте рисков терактов и диверсий в России РИА «Новости»

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Риски совершения диверсий и террористических актов в России существенно выросли. Об этом на заседании в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов, его слова привел ТАСС.

«Существенно возросли риски совершения террористических актов и диверсий в различных частях страны», — сказал он.

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Краснов отметил, что ведомство завершает проверку исполнения органами местного самоуправления и региональной государственной власти исполнения законодательства о гражданской обороне и противодействии терроризму.

«Совместно с контролирующими и правоохранительными органами проводится проверка социальных учреждений, пунктов размещения вынужденных переселенцев, критически важной и транспортной инфраструктуры, мест скопления людей», — добавил генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что итоги проверки рассмотрят главы правоохранительных органов на координационном совещании, после чего будут приняты дополнительные меры для повышения антитеррористической защищенности.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла теракт в госпитале Минобороны в Севастополе, писал RT.