Власть 18 апреля 2024, 00:16 Генпрокурор РФ Краснов обсудил с кубинской коллегой вопросы борьбы с коррупцией Краснов провел встречу с руководителем Главного контрольного управления Кубы

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Генпрокурор России Игорь Краснов поблагодарил руководителя главного контрольного управления Республики Куба Гладиса Марию Бехерано Портеле за организацию двусторонней встречи. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По словам генпрокурора, стратегический характер отношений между Россией и Кубой неоднократно отмечался президентами двух стран.

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Краснов подчеркнул, что договоренности о дальнейшем развитии и укреплении российско-кубинского сотрудничества в полной мере относятся и к вопросам борьбы с коррупцией.

«На национальном уровне мы имеем значительный опыт как в части профилактики коррупции, так и борьбы с ней, возмещения причиненного ущерба. Наличие собственных уникальных методик проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов, выявления и предотвращения конфликта интересов, контроля за доходами и расходами чиновников позволяет эффективно противостоять различным коррупционным проявлениям», — заявил Краснов.

Также он отметил, что одним из ключевых направлений антикоррупционной работы является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

«Наблюдать спокойно за преступлением — значит его совершать», — процитировал Краснов лидера освободительного движения Кубы Хосе Марти.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой. В приветственной речи он отметил, что встреча является прекрасной возможностью «сверить часы» по актуальным вопросам и продемонстрировать готовность сотрудничать.