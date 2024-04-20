Власть 20 апреля 2024, 01:45 Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Королевство Марокко

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим в Королевство Марокко. В воздушной гавани его встретили российский посол Владимир Байбаков и представитель руководства Генпрокуратуры Марокко.

Состоявшаяся встреча в Рабате с генеральным прокурором при Кассационном суде Марокко Мулаем Эль Хасаном Даки стала последней задачей рабочего визита Краснова в государствах Латинской Америки и Северной Африки. Генпрокурор РФ поздравил коллегу и марроканцев с окончанием священного месяца Рамадан.

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«Более полувека наши страны связывают дипломатические отношения, а после подписания в 2016 году соглашения об углубленном стратегическом партнерстве Россия и Марокко достигли нового качественного уровня сотрудничества благодаря непрерывным и последовательным совместным усилиям и многолетней дружбе», — сказал Краснов.

По его словам, это стало первым шагом для взаимодействия по очень широкому кругу вопросов. По результатам 2023 года российско-марокканский товарооборот показал уверенный рост.

Фундаментом дальнейшего взаимодействия Игорь Краснов назвал подписанный по итогам встречи Меморандум. Документ даст возможность специалистам двух ведомств обмениваться практиками и установить прочные рабочие связи.

Накануне Краснов в ходе рабочей поездки в Латинскую Америку посетил Венесуэлу. Там он встретился с коллегами и другими официальными лицами. У трапа самолета его встретили российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаро, венесуэльский генеральный прокурор Тарек Сааб и руководство МИД страны.