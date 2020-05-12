Генерал-лейтенанта Рассохова назначили запредседателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов стал новым заместителем председателя СК. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича заместителем председателя Следственного Комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.

Глава государства подписал указ 12 мая 2020-го. Документ вступает в силу со дня подписания.

Ростислав Рассохов перед новым назначением занимал должность начальника Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) Следственного комитета. Этот пост он занял в 2018 году, а перед этим был старшим следователем по особо важным делам при председателе СК Александре Бастрыкине.

За годы своей профессиональной деятельности Рассохов успел расследовать такие громкие дела, как дело «Тольяттиазота» и уголовное дело губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. В 2013-м экс-глава региона получил девять лет и шесть месяцев лишения свободы. Рассохов за свою работу удостоился ордена Почета и многих других ведомственных знаков отличия.