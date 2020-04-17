Глав МВД и СКР попросили обеспечить меры защиты от пандемии во время следствия

Набирающая масштаб пандемия коронавируса вынудила Федеральную палату адвокатов России (ФПА) попросить глав СКР, МВД и Генпрокуратуры соблюдать все положенные противоэпидемиологические меры во время следствия.

Как написала газета «Коммерсант», в адвокатском сообществе уверены, что сотрудников правоохранительных органов не всегда вызывают по неотложным делам. При этом следователи и подзащитные зачастую не обеспечены масками и другими средствами защиты.

Сами следственные мероприятия требуют обычно контакта в том числе и с зараженными 2019-nCoV.

Письмо «О противоэпидемиологических мерах при проведении следственных действий» составил президент ФПА России Юрия Пилипенко. Документ был направлен в четверг главе МВД Владимиру Колокольцеву, а также председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.

Согласно содержанию письма, органы настаивают на проведении не срочных следственных действий. Они предполагают контакт с задержанными, причем не всегда соблюдаются обязательные противоэпидемиологические меры. Все это создает опасность как для подзащитных, так и для адвокатов.

Игнорирование следователями элементарных правил и «отсутствие разумного подхода» в организации следствия в складывающихся обстоятельствах «внушают обоснованные опасения адвокатам, осуществляющим защиту по назначению органов дознания, следствия или суда».

ФПА попросила откладывать не срочные дела, а также обеспечить силовиков индивидуальными средствами защиты.