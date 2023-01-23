Власть 23 января 2023, 22:26 ВС России противостоит практически весь Запад — Генштаб Начальник Генштаба Герасимов: России в спецоперации противостоит практически весь Запад РИА «Новости»

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Российским военным в спецоперации на Украине противостоит практически весь Запад, заявил в интервью «АиФ» начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Для достижения целей специальной операции Генштабу пришлось провести ряд мероприятий.

«Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — отметил Герасимов.

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Для обеспечения стабильности на новых территориях и ведения наступательных действий Генштабу пришлось прибегнуть к частичной мобилизации, чего не было со времен Великой Отечественной войны. Герасимов заверил, что Генштаб принимает все меры для достижения целей, поставленных Верховным главнокомандующим.

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Начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова назначили командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО 11 января. Генерал имеет боевой опыт — он командовал войсками во время второй чеченской войны и в Сирии. Герасимова называют одним из лучших российских полководцев.