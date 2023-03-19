Власть 19 марта 2023, 23:39 Газопровод «Сила Сибири» назвали «сделкой века» между Россией и Китаем Путин: «Сила Сибири» между Россией и Китаем стала «сделкой века» РИА «Новости»

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Газопровод «Сила Сибири» для поставок российского газа в Китай стал «сделкой века». Об этом президент России Владимир Путин написал в статье для газеты «Жэньминь жибао». Русскую версию материала опубликовали на сайте Кремля.

«Российско-китайский магистральный газопровод „Сила Сибири“ по своим масштабам без преувеличения стал „сделкой века“. Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля», — подчеркнул Путин.

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Глава государства акцентировал внимание на успешной реализации совместных проектов России и Китая. В качестве примера он назвал рост объемов поставок нефти и угля, строительство в Китае с участием российских специалистов новых атомных энергоблоков и подключение китайских компаний к СПГ-проектам РФ.

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Путин во время встречи с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ заявил, что строительство нового газопровода в Китай позволит шире развивать газификацию прилегающих территорий России.

Компания «Газпром» начала проектировать дальневосточную ветку газопровода, по которой можно будет поставлять газ в Китай в конце августа 2022 года.