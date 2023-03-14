Власть 14 марта 2023, 16:54 Путин назвал дополнительные плюсы от строительства нового газопровода в Китай Путин: строительство газопровода в КНР позволит газифицировать ряд территорий России РИА «Новости»

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Строительство нового газопровода в Китай позволит шире развивать газификацию прилегающих территорий России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«Видите, как складывалось: газовая трубопроводная система еще с Советского Союза — восток страны не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части. <…> У „Газпрома“ есть идея соединить европейскую систему газопровода и дальневосточную систему», — сказал Путин.

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По словам президента, когда все договоренности с китайскими партнерами сложатся окончательно, появится ясность, где будут проходить маршруты, тогда будут решать вопрос о том, чтобы шире развивать газификацию этих российских регионов.

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«Это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, рабочие места», — добавил он.

В конце августа 2022 года компания «Газпром» начала проектировать дальневосточную ветку газопровода, по которой можно будет поставлять газ в Китай. По оценке главы компании Алексея Миллера, китайский рынок на сегодняшний день является самым динамичным рынком в мире.

По прогнозу Миллера, в ближайшие 20 лет прирост потребления газа в КНР достигнет 40% от мирового прироста потребления газа.

«Газпром» также ведет работу над проектом магистрального газопровода через Монголию «Союз Восток». Он станет продолжением проектируемого трубопровода «Сила Сибири-2». Планируется, что строительные работы начнутся в 2024 году.