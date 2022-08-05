Турция частично оплатит поставки российского газа в рублях

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Сочи договорились о схеме оплаты поставок российского газа и развитии торговых отношений. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В совместном заявлении лидеров двух стран сказано о начале частичной оплаты в рублях поставок газа из РФ в Турцию. Стороны условились наращивать объем российско-турецкой торговли и идти друг другу навстречу по вопросам энергетики.

Страны будут наращивать взаимодействие в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

Путин и Эрдоган подтвердили, что Россия и Турция стремятся к дальнейшему развитию отношений, несмотря на «текущие региональные и глобальные вызовы». Доверие между государствами, по их словам, будет играть ключевую роль в достижении региональной и международной стабильности.

Следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня состоится в Турции.

Встреча Путина и Эрдогана продлилась более четырех часов. Пресс-конференцию по ее итогам главы государств устраивать не стали из-за нюансов своих графиков.