Число пенсионеров в России сократилось на 800 тысяч

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — заявил Дроздов.

Собеседник отметил, что число тех, кто досрочно выходит на пенсию, будет постепенно расти. Таких людей будет примерно 25% от общего числа россиян, которые уходят с работы на заслуженный отдых. 14,6% от всех пенсионеров — это работники с вредными и опасными условиями труда. 5% досрочников — это те, кто трудился на Севере, а 2,5% — работники сферы здравоохранения и педагоги.

Глава ПФР отметил, что в ближайшие годы россиян, которые досрочно выходят на пенсию, станет больше за счет многодетных матерей. Уже с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию женщины, которые родили и воспитали четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей.

В первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года (55,5 года). В этот же период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года (60,5 года).