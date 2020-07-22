Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал еще до задержания собирался прилететь в Москву, чтобы подать заявление об отставке по собственному желанию. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Вы зачем Фургала арестовали? Он же собирался лететь в Москву, писать заявление по собственному желанию», — заявил Жириновский во время заседания с участием премьера Михаила Мишустина в Госдуме. Его процитировал портал Ura.ru.

Глава ЛДПР заметил, что это он уговорил губернатора принять такое решение.

Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске. Сразу же его привезли в Москву, где арестовали. Он обвиняется в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов в 2004–2005 годах. По решению Басманного суда Москвы политик будет находиться под стражей до 9 сентября.

Президент Владимир Путин 20 июля освободил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио губернатора Хабаровского края стал член ЛДПР Михаил Дегтярев. Он уже находится в Хабаровске и приступил к работе. Во время стрима в Instagram временно исполняющий обязанности главы края признался, что, несмотря на призывы уйти с поста, он останется и будет работать во благо региона.