ФСБ задержала в Калининграде вербовщиков террористов

«Пресечена преступная деятельность четырех граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, — сообщила она.

Операцию по задержанию проводили сотрудники калининградского УФСБ и пограничного управления. Согласно данным следователей, эти задержанные граждане проводили в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии. В дальнейшем их планировалось переправить в зону боевых действий.

При обыске квартиры, в которой проживали вербовщики, оперативники обнаружили экстремистскую литературу, флаги и атрибутики террористической организации. Сейчас сотрудники устанавливают личности соучастников.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области. Задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания.

* Террористическая организация, запрещенная в России.