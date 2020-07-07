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    07 июля 2020, 23:00

    ФСБ задержала в Калининграде вербовщиков террористов

    Арина Гудилова

    В Калининграде задержали четырех вербовщиков международной террористической организации. Об этом РИА «Новостям» сообщила представитель регионального УФСБ Екатерина Исправникова.
    ФСБ задержала в Калининграде вербовщиков террористов

    «Пресечена преступная деятельность четырех граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, — сообщила она.

    Операцию по задержанию проводили сотрудники калининградского УФСБ и пограничного управления. Согласно данным следователей, эти задержанные граждане проводили в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии. В дальнейшем их планировалось переправить в зону боевых действий.

    При обыске квартиры, в которой проживали вербовщики, оперативники обнаружили экстремистскую литературу, флаги и атрибутики террористической организации. Сейчас сотрудники устанавливают личности соучастников.

    Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области. Задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания.

    * Террористическая организация, запрещенная в России.