Фраза Путина рассмешила участников встречи в Череповце
Все дело оказалось в фонетической игре. Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался Путину на примерные образовательные программы (ПООП). Сейчас их рассматривают как стандарт.
«Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?» — спросил Афанасьев.
Президент ответил, что такие программы носят рекомендательный характер.
«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер», — заявил глава государства, смеясь.
Ранее на встрече Владимир Путин прокомментировал возможные поправки в Конституцию РФ. По его словам, он предложил изменить Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия. Путин объяснил, что некоторые нормы просто перестали работать.