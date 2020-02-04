Фраза Путина рассмешила участников встречи в Череповце

На встрече президента России Владимира Путина с общественниками нашлось место и юмору. Российский лидер и представители Череповца посмеялись, обсуждая образование.

Все дело оказалось в фонетической игре. Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался Путину на примерные образовательные программы (ПООП). Сейчас их рассматривают как стандарт.

«Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?» — спросил Афанасьев.

Президент ответил, что такие программы носят рекомендательный характер.

«Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер», — заявил глава государства, смеясь.

Ранее на встрече Владимир Путин прокомментировал возможные поправки в Конституцию РФ. По его словам, он предложил изменить Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия. Путин объяснил, что некоторые нормы просто перестали работать.