Опасность для сотрудников нашли в законопроекте о работе «на удаленке»

Законопроект об особенностях удаленной работы внесли на рассмотрение председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с группой депутатов и сенаторов.

Перевод на удаленную работу возможен только с согласия сотрудника. Обе стороны подписывают соответствующие трудовой договор или дополнительное соглашение. В этом же документе прописывается режим рабочего времени, который действует на предприятии. Сам период удаленной работы не должен превышать полугода и может по решению работодателя чередоваться с проведением времени в офисе.

Ключевым изменением, которое появилось ко второму чтению это вопрос «права на офлайн».

Речь идет о том, что любое взаимодействие работника и работодателя в выходной день или после окончания рабочего дня оплачивается по повышенной ставке.

В первоначальной версии документа предлагалось, что работодатель может позвонить, отправить сообщение или послать письмо на электронную почту работнику во время его отдыха и привлечь его к делам. Это время предлагали оплачивать по такой же норме, как и сверхурочные часы. Однако теперь в документе говорится, что любое взаимоотношение работника с работодателем включается в рабочее время.

Глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич заявил, что правила учета рабочего времени никто не отменял.

«Любое время отдыха, которое работник использует в интересах работодателя и с его указания за пределами рабочего времени, должно быть оплачено как сверхурочное», — подчеркнул он. Как будет решаться этот вопрос по законопроекту пока непонятно.

Эксперт обратил внимание на норму, по которой работника могут уволить, если он без уважительной причины не будет выходить на связь с работодателем более двух дней подряд. Исключением из этого правила стали прописанные нормы в трудовом договоре. По словам Бабича, здесь открывается большая возможность для манипуляций и избавления от неугодных, потому что причины, по которым работник может не выходить на связь бывают разные.

Третье чтение законопроекта пройдет в четверг, 26 ноября. В случае его принятия он вступит в силу с 1 января 2021 года.