Байден выступит в поддержку Украины на саммите G20 | 360°

Мир 09 ноября 2022, 00:37 Байден выступит в поддержку Украины на саммите G20 США сообщили о планах Джо Байдена поддержать Украину на саммите G20 Публичное достояние

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Президент США Джо Байден планирует на предстоящем саммите G20 выступать в поддержку Украины и против СВО РФ. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, сообщил ТАСС.

Также американский лидер встретится на саммите с президентом Индонезии Джоко Видодо, других двусторонних контактов пока не планируется. По словам президента США, G20 является ключевым международным форумом, замены которому нет.

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Президент США Джо Байден не будет проводить переговоры с Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20. Такой информацией ранее поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, власти США выступают за участие Украины в саммите G20, сообщал РИА ФАН.

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Саммит «Большой двадцатки» состоится с 15 по 16 ноября на острове Бали. Как сообщал президент Индонезии, Россию пригласили на встречу, но Путин может ее и пропустить.

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид ранее сообщила, что Вашингтон будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов в конгресс.