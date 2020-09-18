Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников России

По данным издания, в 2019 году доход Пашова составил 6,2 миллиарда рублей. На вторую позицию издание поставило депутата заксобрания Камчатского края Игоря Евтушка с 5,4 миллиарда рублей. Бронзу от Forbes получил его коллега из законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Его доход журнал оценил в 5,05 миллиарда рублей.

Четвертое и пятое места заняли сенатор Валерия Пономарева (2,79 миллиарда рублей) и депутат Магаданской облдумы Александр Басанский (2,73 миллиарда рублей).

Журнал при составлении рейтинга изучил декларации свыше 400 ведомств и структур органов власти. Издание учитывало совокупный доход семьи чиновника.

Ранее Forbes раскрыл имя самого высокооплачиваемого футболиста в мире.