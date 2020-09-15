Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом года по версии журнала Forbes. В 2020 году его доход составил 126 миллионов долларов.

Как уточняется в материале на сайте издания, 34 миллиона долларов из указанной суммы доходов Месси — это рекламные контракты, оставшиеся 92 миллиона — зарплата в каталонской команде.

Месси занимает лидирующую строчку рейтинга с 2018 года.

На втором месте находится 35-летний капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — в 2020-м он заработал 117 миллионов долларов. Тройку лидеров рейтинга замыкает бразильский футболист французского клуба ПСЖ Неймар — его доход 96 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых футболистов попали три футболиста клубов Английский премьер-лиги. Играющий за «Ливерпуль» египтянин Мохамед Салах. За текущий год его доход составил 37 миллионов долларов — он занял пятое место рейтинга.

На шестой строчке — хавбек МЮ и сборной Франции Поль Погба. Его доход — 34 миллиона долларов. Испанский вратарь манкунианцев Давид де Хеа заработал в 2020-м 27 миллионов долларов. это позволило ему занять 10 строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes.

А в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей пальма первенства досталась американской модели Кайли Дженнер. Ей удалось заработать 590 миллионов долларов. Прибыль Дженнер принесла продажа 51% акций своей компании Kylie Cosmetics. Это позволило ей стать лидером в Forbes.