ФНС подсчитала несовершеннолетних самозанятых в России

Свыше 16 тысяч несовершеннолетних россиян зарегистрировались самозанятыми с июля 2020 года по январь 2021 года. Примерно 80% не указали свой вид деятельности. По закону сейчас это делать не обязательно.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС), большинство несовершеннолетних заняты в IT-сфере, на рынке информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг. Многие работают в общепите, занимаются репетиторством, продают продукцию собственного производства или делают фото- и видеосъемки.

Большинство несовершеннолетних самозанятых живут в Москве и Санкт-Петербурге, в Татарстане, Московской и Свердловской областях.

С 2021 года налоговый вычет для юных предпринимателей в России составит 22 тысячи рублей.

В середине декабря минувшего года президент России Владимир Путин не исключил дополнительной поддержки самозанятых россиян в условиях пандемии коронавируса.