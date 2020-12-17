Путин не исключил дополнительной поддержки самозанятых россиян

Самозанятые россияне могут получить дополнительную поддержку. Сейчас этот вопрос прорабатывается в правительстве. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что сейчас все зависит от эпидемической ситуации. Если она ухудшится то самозанятых россиян придется поддержать дополнительными стимулами.

«Смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. Конечно, если необходимость такая будет — она, наверное, возникнет, будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых», — сказал он.

В июне Путин подписал закон, по которому самозанятым россиянам вернули налоги, которые они заплатили в прошлом году, чтобы они смогли рассчитаться с ФНС по итогам этого года.

Режим самозанятых появился в качестве эксперимента с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. По итогам года его признали успешным и распространили сначала на 23 субъекта, а потом и на всю страну.

По подсчетам ФНС, сегодня в России насчитывает более 1,4 миллиона самозанятых граждан. Они работают самостоятельно без привлечения наемных работников и отчисляют в бюджет по 4% при работе с физическими лицами и 6% — при работе с организациями. При этом на самозанятых распространяются такие же меры поддержки федеральных и региональных программ, как и на средний и малый бизнес.