Вступил в силу российский закон о фейках в соцсетях

С 1 февраля в России вступает в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Он регламентирует информацию, которая появляется в соцсетях с суточной посещаемостью не менее 500 тысяч человек.

В положениях документа указано, что владельцы соцсетей отныне обязаны отслеживать и блокировать материалы пользователей и выявлять детскую порнографию, информацию о наркотиках и способах суицида, рекламу подпольных казино, онлайн-продажу алкоголя.

«Блокировке подлежат и призывы к массовым беспорядкам, участию в незаконных митингах и экстремизму, склонение несовершеннолетних к противоправным деяниям, а также фейковые сообщения», — сообщила «Парламентская газета».

Придется закрывать доступ к сообщениям, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающим неуважение к обществу, государству и Конституции.

С 1 февраля владельцев соцсетей обязали блокировать посты, разглашающие государственную тайну, пропаганду терроризма, экстремизма и культ насилия. В случае сомнений, следует обратиться в Роскомнадзор, а до принятия ведомством решения, доступ к спорной публикации ограничить.

Роскомнадзор предупредил, что будет блокировать фейковые сообщения о несанкционированных акциях в городах России.