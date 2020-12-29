ФАС проверит причины роста цен на новостройки в III–IV кварталах
Этот вопрос обсуждался на расширенном совещании, посвященному вопросу роста цен на российскую металлопродукции. По данным ТАСС, на нем присутствовали представители девелоперских организаций, а также предприятий металлургии, транспортного и специального машиностроения.
Ведомства намерены регулярно мониторить цены на закупаемые девелоперами стройматериалы. Совещание по ситуации с ценами на металлопродукцию состоится 12 января 2021 года.
Созданная рабочая группа с участием Минстроя России, ФАС и Минпромторга доложит о возможности заключения прямых долгосрочных контрактов между металлургами и девелоперами.
Рабочая группа по вопросу роста цен на металл будет также создана на базе Национального объединения.
Цены на новостройки за год в крупных российских городах в среднем выросли на 19%. В Кемерово, Мурманске, Хабаровске, Туле, Набережных Челнах — на 30% и более. В Москве — на 17%, в Санкт-Петербурге — на 18,8%.