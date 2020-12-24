Названы города с самым высоким ростом цен на новостройки

Самый большой рост цен на новостройки в 2020 году зафиксировали в Кемерово —до 59 тысяч рублей за «квадрат». Также среди лидеров оказались Мурманск, Хабаровск, Тула и Набережные Челны.

Как сообщил портал «Мир квартир», в Кемерово стоимость «квадрата» в новостройке прибавила 32,9%, в Мурманске — 32,5%, до 67 тысяч рублей, в Хабаровске рост составил 30,7%, до 106 тысяч рублей, в Туле цена за квадратный метр в новостройке выросла на 30,6%, до 72,5 тысячи рублей, в Набережных Челнах — 30%, до 65,7 тысячи рублей.

«Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой — она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены», — указано в сообщении портала.

В нем также указанно, что рынок новостроек все больше переходит на проектное финансирование, а это дает девелоперам большой запас прочности и позволяет не в такой степени зависеть от превратностей спроса. Кроме того, свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара.

В Москве рост цен почти вдвое ниже, чем в городах-лидерах списка — он составил 17%, до 260 тысяч рублей. Стоимость «квадрата» в Санкт-Петербурге стала выше на 18,8% — до 150 тысяч рублей.

В целом в 70 российских городах с населением свыше 300 тысяч человек средняя стоимость квадратного метра в новостройке поднялась на 19%.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости реагировать на необоснованный рост цен на жилье. По его словам, льготная ипотека под 6,5% работает, но увеличение стоимости жилья может свести к нулю значительную часть предпринятых усилий. Президент отметил, что рынок сразу отреагировал на появление льготной ипотеки. Как только выросли объемы кредитных ресурсов, цены на жилье поползли вверх.