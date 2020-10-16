ФАС назвала предельные цены на «Фавипиравир»

Стоимость препарата от COVID-19 «Фавипиравир» не превысит 5,5 тысячи рублей за упаковку без учета региональных надбавок. Одна таблетка обойдется в 100 рублей.

Цены Федеральная антимонопольная служба согласовала с комиссией Минздрава по формированию перечней лекарственных средств в присутствии фармакологических производителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию ФАС.

«Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей включая НДС (50 таблеток)», — уточнили в ведомстве.

Сейчас в аптеках столицы лекарства на основе «Фавипиравира» продаются за 11-16 тысяч рублей. Предельная отпускная цена препарата снизилась более чем на 50%.

Препараты «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед» с международным непатентованным названием «Фавипиравир» ранее использовали только для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах. В сентябре Минздрав разрешил применять их амбулаторно. Недавно, напомнила «Газета.ru», «Фаивипиравир» внесли в список жизненно важных лекарств.