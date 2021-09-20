Фальков и Мурашко провели совещание прямо на летном поле в Перми. Видео

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко прилетели в Пермь для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в одном из вузов. Они провели совещание прямо на летном поле в аэропорту. Видео с место событий опубликовал Telegram-канал «Правительство России».

На кадрах видно, как министры на месте выясняют обстановку по поводу раненых. Они решают, каких врачей нужно направить в ту или иную больницу для оказания медицинской помощи.

По последним данным стало известно, что в результате трагедии шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Пермские власти объявили о материальных выплатах родственникам погибших и пострадавших.