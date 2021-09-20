Жертв стрельбы в Перми оказалось меньше

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в результате стрельбы, по уточненным данным, погибли шесть человек. Об этом со ссылкой на Минздрав РФ сообщило РИА «Новости».

Врачи также оказывают помощь 24 пострадавшим при стрельбе, сообщили в ведомстве.

СК ранее сообщал, что в результате трагедии погибли восемь человек, еще 28 пострадали. Ведомство обнародовало видео, снятое в здании университета после стрельбы.

Пермская полиция сообщила, что, помимо огнестрельного оружия, у нападавшего при себе был нож.

Стрельба произошла на территории пермского вуза утром в понедельник, 20 сентября. Подозреваемого задержали. Он пытался оказать сопротивление правоохранителям и был ранен.

Занятия по всех школах, техникумах и колледжах Прикамья в связи с трагедией отменены. В Перми объявили 21 сентября днем траура.

По факту произошедшего завели дело по статье «Убийство». Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Очевидцы ранее рассказали «360», что происходило в университете во время стрельбы.