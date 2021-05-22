Фальков допустил получение высшего образования без университета

Часть россиян может получать знания без университета, но высшее образование позволит им чувствовать себя более устойчиво в меняющемся мире. Своим мнением поделился глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на просветительском марафоне «Новое знание» в Москве.

Руководитель ведомства поразмышлял на тему, можно ли получить высшее образование без университета.

«Можно, наверное. Какая-то небольшая часть людей на это способны», — привело слова Фалькова РИА «Новости».

Тем не менее, по его мнению, высшее образование даст не только профессиональные знания, но и сформирует картину мира. Также университет поднимет на высоту идеи современности, позволит почувствовать себя более устойчиво в изменяющемся мире.

Ранее Фальков заявил, что приемная кампания и дальнейшее обучение в российских вузах перейдут в онлайн-режим, если произойдет рост заболеваемости ковидом. В случае необходимости ведомство воспользуется накопленным в 2020 году опытом.

В конце апреля 2021-го министр подписал указ о возможности подать документы в вуз и пройти вступительные испытания дистанционно на платформе сервиса «Поступление в вуз онлайн».