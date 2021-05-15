Приемная кампания и дальнейшее обучение в российских вузах перейдет на режим онлайн, в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он отметил, что в случае необходимости ведомство будет использовать накопленный опыт в прошлом году.

«Мы накопили очень хороший опыт и, в случае необходимости, решения будут приниматься исходя из эпидемической ситуации», — заявил министр.

В конце апреля 2021 года Валерий Фальков подписал указ о возможности подать документы в вуз и пройти вступительные испытания дистанционно на платформе сервиса «Поступление в вуз онлайн». Через этот же сервис можно подавать апелляции, если абитуриент не согласен с оценкой. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8790 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В лидерах остаются Москва с показателем 3073 инфицированных, Санкт-Петербург с 749 новыми заболевшими и Московская область, где за сутки выявили 671 новый случай.

За сутки в России скончались 364 человека с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели 9866 пациентов.