«Факты говорят сами за себя». МИД России назвал нелегитимным новый пакет санкций ЕС
МИД России назвал новый пакет санкций ЕС нелегитимным
Новый пакет санкций, который ввел Евросоюз, стал очередным нелегитимным шагом по односторонним ограничительным мерам против РФ. ЕС по-прежнему загоняет в себя в тупик.
Многолетнюю политику давления на Россию в пресс-службе МИД РФ назвали бесперспективными и тщетными.
«Все более явными становятся губительные последствия санкционных упражнений [ЕС] для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Совет ЕС, заметили в МИД РФ, попытался снять с себя ответственность за провоцирование и углубления глобального продовольственного и энергетического кризисов в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе.
«Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада. Обострению ситуации способствуют антироссийские меры ЕС», — заявили в министерстве.
Целью санкций в МИД назвали подрыв внешнеэкономической деятельности России, в том числе в агропромышленном секторе.